”Ge EU:s växtförädlare tillgång till alla redskap”

Vad värre är omfattar regelverket också tekniker som inte går ut på att föra in gener från andra arter i en växt eller djur, en av de bärande invändningarna mot GMO-grödor. Det betyder att det ligger en död hand även över den så kallade genredigeringen. En av dessa moderna tekniker är den Nobelprisade Crisprtekniken.

I en Novusundersökning har Gentekniknämnden och SLU frågat ett antal svenskar om deras syn på genomredigering i växtförädlingen. Hälften hade kännedom om Crisprtekniken, i övrigt kan man slå fast att kunskapen om genetik och genteknik är svag. Över hälften var osäkra på om en tomat innehåller DNA.

En tredjedel var positiva till att använda genomredigering generellt. Men syftet hade stor betydelse, handlade det om att klimatanpassa grödor var två tredjedelar positiva och gällde det att minska användningen av bekämpningsmedel tyckte tre fjärdedelar att det var bra. Att syftet är viktigt för hur växtförädlingen uppfattas är en viktig insikt att ha med sig.

Ökad kunskap ökar också acceptansen. I mätningar på EU-nivå ökar andelen positiva till genteknik och bioteknik och att det kommer att ha en positiv inverkan på livet, gissningsvis handlar det också om de medicinska landvinningarna.

Att EU-medborgarnas inställning är under förändring bör EU-kommissionen ta med sig in i sitt arbete. Sent omsider har EU-kommissionen insett att nuvarande lagstiftning är föråldrad. Ett arbete med förnyelse pågår och ett förslag till ny lagstiftning väntas andra kvartalet 2023.

För det europeiska jordbruket är det väldigt viktigt att moderna växtförädlingstekniker kan användas fullt ut. Utmaningen att försörja befolkningen med livsmedel kräver det.