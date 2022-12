GDT fortsatte falla på onsdagen

Prispressen på den internationella mjölkmarknaden var mycket tydlig vid Global Dairy Trades, GDT:s, 144:e auktion. Det sammanvägda prisindexet sjönk till sin lägsta nivå sedan GDT startade 2008.

Helmjölkspulver dök

23 procents fall

Prisutvecklingen var negativ för sju av de åtta produktgrupper som handlas på auktionen. Endast laktos, den minsta och senast tillagda produkten på auktionen, visade en liten prisökning.De tyngsta produkterna, helmjölkspulver och skummjölkspulver, sjönk med 13,1 respektive 10,1 procent.Prisindexet fortsätter därmed sin utförsbana från kvartal två under tredje kvartalet 2015.Under andra kvartalet 2015 föll prisindex för de sex viktigaste produktgrupperna tydligt; både i jämförelse med samma period 2014 och jämfört med första kvartalet 2015.Det sammanvägda prisindexet föll med 23 procent under andra kvartalet, sedan det hade stigit med 16 procent under första kvartalet 2015.Utbudet på auktionen var ungefär oförändrat mellan första och andra kvartalet 2015. Däremot sjönk den efterfrågade volymen med 29 procent mellan kvartal ett och två.Nästa auktion på GDT är tisdagen 4 augusti.