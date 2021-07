Gävlemejeri anmäler Arla

Arlas bonussystem för butikerna i Storstockholm hindrar en sund konkurrens när det gäller färskvaror, anser Gefleortens mejeriförening.





Inte första gången

"För egen del skulle jag inte ha några invändningar mot att KKV närmare går igenom och skaffar sig en bild av leverensbonussystemen på de olika delmarknaderna", skriver Per Blomquist, vd för Gefleortens mejeri i sin anmälan.Redan för två år sedan anmäldes Arla av Gävlemejeriet . Även den gången gällde anklagelserna osund konkurrens. Men Konkurrensverket tog inte upp fallet.Nu tycker Per Blomquist att det är dags att myndigheten granskar hur Arlas dominans påverkar mindre mejerier som vill in på Stockholmsmarknaden.ATL.nu