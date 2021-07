Gasen renas på gården

-Det är en helt ny teknik när det gäller rening av biogas, säger Per-Olof Karlsson på företaget Artic Nova i Vittangi i Norrbotten.



Ett stort problem för gårdsproducerad biogas från gödsel eller odlingsrester är att den inte går att sälja som fordonsgas utan att renas.



Den råa biogasen som kommer direkt ur rötkammaren innehåller stora mängder koldioxid som måste bort för att kvaliteten ska bli tillräckligt bra för motorer.





Dyra pipelines

Uppbyggt som moduler

Uppgraderingen har hitintills inte kunnat göras utan att rågasen transporterats till centrala anläggningar. Att bygga pipelines eller annan infrastruktur är också kostsamt.Med den nya tekniken blir uppgraderingsanläggningarna billigare, både i investering och i drift.-Många gårdar har ju 400-500 kor och då kan man ha en egen anläggning, men har man bara 150-200 kor då måste man gå ihop, säger Per-Olof Karlsson.Systemet är uppbyggt som moduler, vilket innebär att man kan ha anläggningar i olika storlekar och utöka efter vilken kapacitet man behöver.-Motsvarande bensin kan man producera mellan 300 och 1 500 liter per dygn.Anläggningen kallas för Biosling och bygger på att gas och vatten växelvis pumpas in i en stor slangvinda. Genom att slangvindan snurrar åker blandningen längre och längre in mot centrum och trycket ökar.Under dessa förutsättningar binds koldioxiden till vattnet och metankoncentrationen i den gas som kommer ut har ökat från ungefär 65 till 94 procent. Ytterligare en kort process ökar koncentrationen till 97 procent metan.Produktionen av anläggningar räknas komma i gång efter nyår. Under 2011 planerar man att bygga fyra till fem anläggningar och 2012 ungefär dubbelt så många, och Bio­sling har skapat en hel del intresse i branschen.-Med de signaler som finns ute på marknaden nu så känns det kanonbra, säger Per-Olof Karlsson.Per-Olof Karlsson vann uppfinnartävlingen Skapa 2010 med sin biogasrening.Hans Dahlgren