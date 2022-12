Gasdriven röjare banar väg för flyget

Statliga flygplatsbolaget Swedavia investerar de kommande åren cirka 200 miljoner kronor på de nya maskinerna.

Tester inleds

130 meter i sekunden

Motor fram och bak

Förutom minskade koldioxidutsläpp leder satsningen till minskade bränslekostnader samt en standardiserad fordonsflotta med lägre underhållskostnader, enligt bolaget.Utvecklingsarbetet sker tillsammans med fordonstillverkarna Aebi Schmidt och Volvo. Swedavia har hittills beställt 29 nya snöröjare varav åtta kommer att levereras redan i vinter, då tester inleds.När rullbanorna på Stockholm Arlanda Airport plogas kör upp till tio fordon samtidigt i formation. På så sätt plogar, sopar och blåses de 2 500-3 500 meter långa landningsbanorna rena på cirka åtta minuter.De nya fordonen, som är 15 meter långa och med plog väger närmare 30 ton, plogar, sopar och blåser sedan i väg resterande snö med en hastighet av 130 meter i sekunden. När tio fordon används samtidigt förbrukas 400 liter bränsle i timmen.Biogasdrift kommer på kort sikt att minska fordonsutsläppen med 70 procent med dagens inblandning av diesel.Swedavias mål är dock att dieselinblandningen ska bytas till förnybar diesel senast 2020, vilket innebär nollutsläpp av fossil koldioxid i hela koncernen.Snöröjarens båda motorer, en fram och en bak, har separata system för biogasen. Den främre motorn driver fordonet medan den bakre driver en roterande borstvals och blåsenhetens fläktar. Via en avancerad direktinsprutning kan motorerna vid snöröjning drivas helt på metangas.Swedavia har som mål att nå nollutsläpp av fossil koldioxid i den egna verksamheten under 2020. Sedan 2005 har Swedavia minskat utsläppen av fossil koldioxid med 69 procent till 3 800 ton under 2013.