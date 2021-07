Gasborrningar kan bli valfråga

Det rödgröna blocket har kommit överens om att stoppa både uranbrytning och storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige om de får regeringsmakten efter valet.





-Det behövs länder som vågar gå före och som vågar säga att även om vi skulle hitta utvinningsbara mängder fossila bränslen är vi beredda att låta dem ligga kvar i marken, för att inte ytterligare förvärra klimatförändringarna, säger Per Bolund, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.I dagsläget har kommuner i princip vetorätt när det gäller uranbrytning och placering av vindkraftverk. Men inte när det gäller utvinning av fossila bränslen som olja och gas.Det är huvudsakligen minerallagen, den statliga myndigheten Bergsstaten och miljöbalken som reglerar hur företag kan exploatera naturresurser under mark och vatten i Sverige.Miljöpartiet anser att frågan är mycket viktig och kommer att driva den i valrörelsen.-Makten ligger för mycket hos de som vill utvinna resurserna medan markägare och kringboende har väldigt lite att säga till om. Det är en underlig princip tycker vi, säger Per Bolund.Vinner de rödgröna valet kan det till exempel finnas möjligheter för skånska kommuner att stoppa Shells provborrningar efter naturgas.Centerpartisten Claes Västerteg är vice ordförande i miljö- och jordbruksdepartementet.Han hade gärna sett en översyn av minerallagen och miljöbalken i dessa frågor. Men centerpartiet har ännu inte fått med sina regeringskollegor på denna linje.-Minerallagen är en balansgång. Dels skapar gruvindustri arbetstillfällen och dels är den inte särskilt snäll mot markägare, för att uttrycka det milt.-Vi vill undersöka möjligheterna för kommunerna att få större inflytande. Frågorna om uran och utvinning av fossila bränslen väcker mycket känslor och oro och det finns anledning att kommunerna ska få mer inflytande tidigt i skedet.Exakt hur lagstiftningen ska ändras för att ge kommunerna mer inflytande har Centerpartiet inte bestämt ännu och de har heller inte tagit ställning till om kommuner ska ha ett veto i frågan. Härje Rolfsson