Garantipris god affär med sjunkande pris

Scan har tecknat ett antal garantiprisavtal med bönder. Fredrik Jönsson, vd för inköpsbolaget SLS, vill inte nämna några prisnivåer, men säger att det rör sig om ett fåtal avtal.



Enligt nyhetsbrevet @-Gris är emellertid garantipriser på över 15 kronor vanliga. Garantipriset gäller många av Sveriges slaktgrisar och en stor del av 2011, enligt nyhetsbrevet.





15 kronor fungerar

Två bolag

Lantbrukare som ATL har talat med nämner att garantipriser på över 15 kronor kilot figurerar. Det kan jämföras med grundnoteringen på 10,20 kronor per kilo.- Ibland kan garantipriset uppfattas som ett rakt pris men så är det inte. Variabler som volym, avstånd till slakteriet och antal omgångar per år är sådant som spelar in, säger Fredrik Jönsson.Skillnaden mot vanligt vecko­leveranstillägg är att då kopplas inte antalet grisar per vecka till att bilarna som hämtar fylls.- I princip ingen uppfödare får bara grundnoteringen, det tillkommer veckoleverans­tillägg. Men det viktiga är att situationen för lantbrukarna är ytterst allvarlig. Vi får indikationer varje dag på att lantbrukare inte kan betala sina löpande kostnader, säger Fredrik Jönsson.Claes Friberg i Götene bedriver integrerad produktion. Han skickar runt 7 000 grisar till slakt per år och säljer 8 000 - 9 000 smågrisar till specialiserade slaktgrisuppfödare. Han ingår i Moholms­poolen som just nu förhandlar om ett nytt avtal.- Garantipris fanns inte med i diskussionen när vi förhandlade 2008. Nu har vi försökt få igenom garantipris men det har inte lyckats, säger Claes Friberg.Han har delat sin grisuppfödning i ett smågrisbolag och ett slaktgrisbolag. Slaktgrisarna och den egna spannmålen stöttar smågrisarna eftersom där finns relativt nya och belånade stallar.Claes Friberg är inte pessimist. Med de anställda som han har går det inte att vara det, beskriver han. Samtidigt är han låst att fortsätta och har inget annat val.- Jag ska betala av mina smågrisstallar, först därefter har jag ett fritt val.- Min plan för några år sedan var att bygga nytt för suggor och slaktgrisar, men det är ingen framkomlig väg att investera mer i grisproduktionen. Jan Olsson