Gamla traktorer i flest olyckor

EU-studien slår fast – vad man förmodligen redan är klar över – att risken för att komma till skada i en traktorolycka är högre på gamla maskiner än på nya.

56 procent av alla dödsolyckor sker med traktorer som är över 12 år gamla. Beräkningar visar att det är 82 procent mindre risk per arbetstimme med att köra en traktor som är under 13 år gamla.Detta enligt en undersökning under programmet Care som Landtrafik.dk skriver om.I studien har olycksstatistik från Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och England sammanställts.