Fyra träd kostade halv miljon

Kvinnan ville ha det ljusare på tomten och frågade flera gånger ägaren till herrgården om hon inte kunde få fälla några träd vid dammen mellan deras fastigheter. Han sade varken ja eller nej och kvinnan lät fälla åtta träd, varav tre visade sig stå på Länna Gårds mark. Ett helt på marken, två precis på gränsen.

Godsägaren reagerade starkt. Trädfällningen medförde att insynsskyddet försvann och att det blev luckor i trädridån mot grannarna. Länna Gård stämde kvinnan och krävde ersättning för att plantera nya stora träd. Det är dyrt. Att ersätta en ask som kvinnan fällt skulle kosta 128 000 kronor. Plus plantering och skötsel för 19 500 kronor.



Tingsrätten dömde kvinnan att stå för kostnaderna för plantering av yngre träd för 10 000 kronor styck. Att plantera stora träd var inte skäligt eftersom många träd vid dammen ändå var angripna av sjukdomar. Och träden hade inte "ett sådant estetiskt värde att det kan anses nödvändigt och rimligt att plantera nya träd av likartad storlek".



Hovrätten går i sin dom tvärtom helt på godsägarens linje.

- Jag tycker den är felaktig, det är väldigt mycket subjektivitet i detta, det är en fråga om estetik, säger kvinnans advokat Patrik Solberger.



Hovrätten anser att träden "haft ett betydande estetiskt värde som starkt talar för att de bör ersättas med större träd". Dessutom växer det så mycket sly på platsen att det krävs stora träd för att de ska kunna etablera sig, resonerar hovrätten.

Kvinnan döms nu att betala 258 000 kronor till godsägaren i skadestånd. Plus 211 000 kronor i rättegångskostnader. Kvinnan riskerar att bli ruinerad på grund av de fyra fällda träden.

- Det kan vara så lyckligt att ansvarförsäkringen tar större delen av kostnaden, vi har inte fått någon bedömning ännu från försäkringsbolaget, säger Patrik Solberger.

- Ansvarförsäkringen tar skada som man vållar, inte med flit, utan av vårdslöshet, och i så fall skulle den ta både träden och rättegångskostnader.Torbjörn Esping