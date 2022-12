Fyra kandidater har gått vidare

Med utmärkelsen vill ATL och Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag uppmärksamma goda rådgivarinsatser inom de gröna näringarna.

Camilla Hallgren, Hushållningssällskapet Skaraborg

Thomas Jerneng, Växa, Kalmar

Jan Lagerroth, LRF Konsult, Skara

Annica Hansson, Växa, Halland

Juryn har utgått från fyra kriterier i sin bedömning. Förutom att rådgivaren i fråga ska verka inom de gröna näringarna ska han eller hon ha bidragit till lönsamt företagande och måluppfyllelse, konkurrenskraft och en attraktiv arbetsplats samt ha samverkat med andra rådgivare eller företag för att skapa ett mervärde för lantbrukaren.Vinnaren presenteras i ATL om ett par veckor.Inge Jonsson, smågrisproducentGrundlig, noggrann, positivLyft smågrisproduktionenHar bidragit till att öka antalet avvanda grisar per sugga och förbättrat grisningsprocenten på gården.Har ERFA-grupper och samarbetar med foderrådgivare och veterinär.Camilla Hallgren har arbetat som husdjurslärare och i grisproduktion. Hon har stor kunskap om grisar, är pedagogisk och arbetar systematiskt med mål och uppföljningar.– Hon är så positiv och glad och försöker pusha på och vill verkligen nå resultat, säger Inge Jonsson.– Är det ett problem så går hon till botten med det och ger sig inte förrän vi har hittat orsaken och åtgärdat.Camilla strävar efter att ta in så mycket information om företaget som möjligt innan hon lägger upp en strategi.– När jag kommer till en ny gård går jag igenom styrkorna och svagheterna och sedan sätter vi upp mål mot det som man vill jobba med och lägger även upp hur vi jobbar för att nå de målen.– Det viktigaste är att man får med sig personalen och ägaren, att alla vill jobba mot samma mål.Olof Oscarsson, kyckling- och nötdjursproducent, och Aron Cedergren, mjölk, kött och växtodling.Lösningsorienterad, ödmjuk, inkluderandeSom processledare under LEAN-projekt.Måluppfyllelse: Har bland annat bidragit till att öka slaktvikten på kycklingarna och sänkt slaktåldern på tjurarna hos Olof Oscarsson.Rekommenderar och tar hjälp av andra rådgivare när det behövs. Mån om att alla på arbetsplatsen är delaktiga i arbetet.Thomas Jerneng har arbetat som lärare på Ingelstorpsskolan och som lagårdsförman. Han beskrivs som kundfokuserad, kunnig och engagerad. Genom införandet av LEAN har standarder och rutiner tagits fram på gårdarna.– Djurproduktionen har blivit så mycket stabilare och därför har vi fått så mycket bättre resultat. Det ser vi börjar betala sig nu, säger Olof Oscarsson.– Sedan är Thomas en stor diplomat, han har en fin förmåga att få med sig alla. Han har fått alla att brinna för det här och dra åt samma håll, trots att vi är i olika åldrar och har olika syn.För Thomas är det viktigt att arbeta med motivation, öppenhet och mätbara mål.– Det är det enda sättet att få framgång i ett lantbruksföretag, att alla är med på resan, säger Thomas Jerneng.Erfa-grupp med 8 ekologiska mjölkföretag genom Bibbi JohanssonInspirerande, resultatorienterad, entusiastiskHar drivit en erfa-grupp med åtta ekologiska mjölkgårdar i över två år.Alla gårdar har nått olika mål under åren. Deltagarna jämför bokslut, har gjort tidsstudier, energikollen och arbetar med förbättring av foderstater, uppfödning och odling.Samarbetar med och rekommenderar andra rådgivare vid behov.Jan Lagerroth driver en växtodlingsgård i Töreboda, är utbildad lantmästare och naturbrukspedagog.– Jan analyserar företaget och mjölkbonden snabbt, våra styrkor och våra svagheter. Han är duktig på att säga vad vi ska se upp med och vad han tycker att vi ska gasa på med. Han ger en väldigt öppen kritik både på positiva och negativa saker på gårdarna och driften. Det ger otroligt mycket att träffa en så duktig rådgivare och att ha det här nätverket med de sju andra gårdarna, säger Bibbi Johansson.Att ta vara på den kompetens och det engagemang som finns, tycker Jan Lagerroth själv är en viktig del i rådgivandet. Och att se verkligheten som den är.– Man får lära sig att se rätt saker, sanningen, vad som verkligen gäller. Så att vi optimerar på rätt saker.Pia Nilsson och Hans Karlsson, mjölkproduktionInspirerande, coachande, pedagogiskBollplank under utbyggnad av mjölkproduktion.Sänkt inkalvningsålder, minskat kalvningsintervallet, höjt produktionen och börjat seminera utvalda djur med köttras.Med foderleverantörer, veterinär, robotföretag och sitter med i gårdsrådet.Annica har tagit fram nyckeltal och strategier som varit en stor hjälp när gården skulle utöka från 40 till 200 mjölkkor.– Annica är väldigt duktig, komplett som rådgivare och engagerad, säger Pia Nilsson.– Hon är ett energiknippe som kan så mycket om många saker. Framför allt är hon ett bränsle för oss och det behöver man ha när man ska jobba på.Annica Hansson är uppvuxen på en mjölkgård på Öland, har agronomexamen och har arbetat på Hansa Husdjur i Kalmar. Hon jobbar bland annat med så kallad SWOT-analys för att identifiera styrkor och svagheter i verksamheterna och med att sätta upp mål.– Ett motto för mig är att jobba med målsättningar, mot både kortsiktiga och långsiktiga mål och att ha målbilder för företagaren.