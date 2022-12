Full snurr på vindkraften så här års

Förra året var december månad den absolut blåsigaste och under några timmar bidrog vindkaften med drygt 3500 megawattimmar, eller 25 procent av det totala effektbehovet, enligt undersökningen.

Är av stor betydelse

På sommaren är produktionen lägre och under 2013 låg den lägsta uppmätta produktionen på 15 megawattimmar under en timme i juli.Även denna höst har börjat med goda vindar, konstaterar Energimyndigheten i ett pressmeddelande.– Många tror att det inte blåser tillräckligt när det behövs. Under hösten och vintern, när mörkret och kylan kommer, ökar vårt behov av energi. Att vindkraften producerar som mest under just dessa perioder är av betydelse nu när vindkraften står för en allt större del av vår elproduktion, säger Johanna Laksopå Energimyndigheten.En viktig fråga är hur mycket vindkraften bidrar med de timmar då elanvändningen i Sverige är som allra högst.Statistik från de 150 mest kritiska timmarna under förra året visar att vindkraften i genomsnitt bidrog med endast 4 procentenheter mindre dessa timmar jämfört med årsgenomsnittet.