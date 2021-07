Full snurr på mjölkningen

Att avräkningspriserna rör sig upp och ned är inget Lars Svensson, vd för Vadsbo Mjölk AB, grubblar över.

- Man kan inte hålla på och titta på det hela tiden. Vi följer vår plan och kommer att vara i full drift 2012.



Just innanför gränsen till Töreboda kommun utanför Mariestad, ligger tre riksbekanta stallbyggnader. Egentligen två stallbyggnader med en mjölkningsanläggning i mitten.

Det första som syns när man kör upp mot Vadsbo Mjölk AB:s kostallar är den stora karusellen med 60 koplatser. Ta det bokstavligt, man ser korna mjölkas bakom den glasförsedda fasaden. ATL kommer vid fel tidpunkt. Det är stilla i mjölkningslokalerna mitt på dagen och stallbyggnaden till höger, 156 meter lång med plats för över 600 kor, har ännu inte fått hela taket på.



- Det är kylan som ställer till det, förklarar Lasse Runberg, en av delägarna i Vadsbo växtodling som är huvudägare i den omtalade tusenkorslagården.



Lasse Runberg har sedan de första schaktningsarbetena för två år sedan tillbringat all tid som byggledare. Hela anläggningen har byggts i egen regi.

Bara ett av de två kalla lösdriftsstallen är klart. Där finns nu 320 mjölkande kor i två avdelningar, men totalt är drygt 600 koplatser färdiga. Fullt utbyggd kommer gården att ha sex avdelningar med 160 koplatser i varje. Till det kommer sjukavdelningar och kalvningsboxar.



- Vi kommer att vara i full produktion om två år, säger Lars Svensson, anställd vd, men inte delägare.



Inledningsvis är driften konventionell men när allt är färdigt kommer Vadsbo Mjölk AB att leverera 10 miljoner kilo ekomjölk per år, fem procent av hela Sveriges ekomjölkproduktion.

Det är tyst i det färdiga lösdriftstallet trots att hundratals djur mumsar i sig foder eller vilar på sina latexmadrasser. Inte ens gödselskrapan som håller rent på sin ständiga färd fram och tillbaka längs den 156 meter långa gödselgången, för något oljud. Korna som står en bit ut i gången lyfter rutinerat på benen för att släppa förbi skrapan.



Projektet är omskrivet för sin storlek, men Lars Svensson påpekar att det finns flera stora anläggningar i Sverige och att en lagård med 1?000 kor inte alls är ovanligt utomlands. Inför bygget var han själv både i Baltikum och i Nederländerna för att titta på liknande anläggningar.



När vi går genom stallet och Lars Svensson berättar hur anläggningen fungerar eller snarare kommer att fungera vid full drift inser man att större faktiskt kan bli bättre, inte bara lönsammare.

Tekniken är den modernaste även om det inte bjuds på några sensationella nyheter.



Alla djur har en extra liten bricka i örat, ett chip, som gör att man via datorer har full koll på dem. Både vad de äter, hur de rör sig och om något är på tok. Med datorns hjälp kan korna sedan via olika grindar styras exakt dit man vill ha dem. I princip samma teknik som används vid robotsystem.

- Vi tittade på alla system, även robot, innan vi bestämde oss för karusell, säger Lars Svensson.



Till mjölkningskarusellen, som betjänas av tre personer och kan mjölka 300 kor i timmen, kommer korna via tvärgångar in från respektive lösdriftsstall, som alltså ligger på bägge sidor om karusellbyggnaden.



Utanför stallarna finns sex höga plansilor för att ta hand om allt det egenproducerade foder som behövs för djuren.

Nyligen slöt man också ett avtal med ett konsultföretag som vill göra fordonsgas av all gödsel som produceras på Vadsbo Mjölk.



I den ursprungliga kalkylen utgick man från att Vadsbo Mjölk skulle bli lönsamt vid ett avräkningspris på 2,55 kronor.

Lars Svensson vill inte prata pengar men säger att avräkningspriset på sikt bör ligga en bit över tre kronor. Men det handlar förstås om konventionell mjölk. Sedan kommer ekotillägget. Dan Birgerson