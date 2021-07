Full fart på avverkningsanmälningar

Enligt Skogsstyrelsens statistik har antalet avverkningsanmälningar ökat både i januari och februari. Totalt anmäldes 13 440 hektar för avverkning under februari. Det är 40 procent mer än i februari 2009.

- En av faktorerna för ökningen är säkert ökade timmerpriser, men virkeslagren har också minskat i dag, säger Surendra Joshi på analysenheten på Skogsstyrelsen.



Men 2009 var ett år med relativt få avverkningsanmälningar. Det året kom det bara in drygt 9 500 hektar för avverkning i februari. Under 2007 och 2008 låg anmälningarna på en mycket högre nivå. Då anmäldes 17 300 hektar respektive 16 700 hektar till avverkning.



Skogsstyrelsen har bara månadsvisa siffror på anmälda avverkningar från 2007 och framåt. Så hur det såg ut månad för månad under till exempel stormåret 2005 går inte att utläsa ur statistiken.Härje Rolfsson