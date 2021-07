Fukt och värme hot mot skörden

Varannandagsvädret är det absolut sämsta, tycker Lennart Nilsson, lantbrukare i Harplinge i Halland och regionordförande i LRF.

- Det är sin sak om man får ett par, tre dagar regn och sedan en vecka med rejält fint väder, då får man gjort jädrigt mycket. Med varannandagsväder tar man sig inte för någonting annat heller, i fall i fall det skulle gå att tröska, säger han.





Eftersom grödorna får både fukt och värme finns risk att axen börjar gro. Kvaliteten blir sämre och det som är odlat som brödvete kanske får gå som fodervete i stället, med lägre betalning. Tråkigt nog är det inte bara spannmålen och de sista oljeväxterna som behöver in från fälten, påpekar Lennart Nilsson. I mjölkdjurstäta Halland är det många som odlar vall.Vissa ska precis ta tredjeskörden och andra hade hoppats kunna ta sin andraskörd nu.- Spannmålen står ändå kvar där, även om vetet kanske inte blir brödvete. Gräset växer ju och blir för grovt och kvaliteten försämras, säger Lennart Nilsson.Ett ytterligare bekymmer är att sådden av höstraps drar ut på tiden. Många vill odla höstraps efter vete och mycket av vetet är oskördat. Blir det regnigt någon vecka till går det inte att så höstraps på tyngre jordar.- Det innebär ju att den här hösten märks av nästa år också, säger Lennart Nilsson.Lars Björnberg i Mellby längre söderut i Halland hoppas även han på högtryck med kallare och klarare luft.I slutet av juli började han skörda oljeväxter och har hunnit med 25 hektar raps och lite spannmål. 100 hektar är kvar.Hur lång tid det tar att få in den återstående skörden beror på hur körbar marken är efter regnen och hur grödorna klarat sig.- Efter det här vädret går det inte så bra när man börjar tröska och vi har mycket halm som ska in också så vi behöver minst 14 dagar. Jag har inte så mycket som ligger ännu, men för vart regn kryper spannmålen längre ned, säger Lars Björnberg. Tina Andersson