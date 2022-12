Frustration över dubbla budskap

I ett öppet brev till Jordbruksverket undertecknat av Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg och Ingemar Henningsson från Hir Skåne vädras det missnöje med informationen från Jordbruksverket som finns ute bland Hushållningssällskapets rådgivare.

I värsta fall får man plöja upp

Kallar till möte

Det ska enligt skribenterna ha förekommit fall där besked bytts ut till raka motsatsen med ett par veckors mellanrum."Det senaste exemplet nåddes vi av häromdagen när vi via omvägar fick reda på att obrukade fältkanter som är en möjlighet för att skapa ekologisk fokusareal, inte skulle kunna anläggas på fält där t.ex. potatis, sockerbetor och olika former av bär och grönsaker odlas.Två veckor tidigare ställde en rådgivare på Hir Skåne AB en fråga direkt till Jordbruksverket om huruvida det gick att ha obrukad fältkant på grönsaksfält, och svaret var då att det var möjligt." skriver Broberg och Henningsson i brevet.Ingemar Henningsson ser med oro på att besked om vad som gäller byts ut. Vad gäller de obrukade fältkanterna befarar han att man kan bli tvungen att göra om ansökningar eller ändra i fält.– I värsta fall får man plöja upp höstvetet och göra likadant med vårkornet, säger han.En felaktig stödansökan kan få stora konsekvenser.– Det får inte bli fel helt enkelt, då går man miste om förgröningsstödet och det är ju så stor del av stöden, säger Henningsson.Förbundsdirektören Jesper Broberg vill inte klandra Jordbruksverkets personal, men understryker att det är viktigt att rådgivarna har tydliga uppgifter att jobba utgående från.– Vi är väl medvetna om att det inte är Jordbruksverket ensamt som är ansvarigt utan det är landsbygdsdepartementet (nuvarande Näringsdepartementet red anm), EU-kommissionen och lite grann Länsstyrelsen. Kommunikationen kopplat till Sam-ansökan har helt enkelt inte fungerat, säger han.Anders Egonson, chef för utbetalningsfunktionen på Jordbruksverket säger att kritiken kommer att tas upp på ett sedan tidigare inplanerat möte med representanter för Hushållningssällskapet i morgon.– Vi kommer att ha ett möte i morgon med representanter för Hushållningssällskapet och titta på i detalj vad som hänt här, säger han.Anders Egonson känner inte i detalj till de exempel som listas i det öppna brevet, men hoppas det ska klarna under morgondagens möte. – Vi är inne i en väldigt hektisk period där vi får in nya uppgifter. Är det något vi gått ut med felaktigt då får vi rätta till det, sen är jag inte säker på att det är så i det här fallet.Efter att ha kontrollerat saken ytterligare meddelar Anders Egonson att den ursprungliga informationen om de obrukade fältkanterna är korrekt. Eventuellt ska missförståndet bero på ett misstag när Jordbruksverket börjat bygga sina tekniska system för ansöknigarna.