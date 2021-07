Fruktodling ett bra komplement till gården

Genom att utveckla de svenska sorterna har man skapat en unik produkt som en stor del av konsumenterna väljer att köpa framför importerad. Den svenska produktionen svarar i dag för cirka 20 procent av utbudet i landet.



Österlen har blivit en plats på jorden som många vill njuta av varför många fastigheter säljs som fritids- och semesterboende. Uppdrivna markpriser gör det omöjligt för de flesta att förvärva mark till fruktodling. Nyetableringen av fruktodlingar i är starkt begränsad på grund av markbrist.



För att behålla fruktodlingstraditionerna på Österlen och i Skåne är det nödvändigt att introducera fruktproduktion som ett alternativ eller komplement till konventionellt jordbruk. Med hjälp av modern lagringsteknik kan man lagra och sälja äpplen hela året om, och möta en allt större inhemsk efterfrågan.



Mindre gårdar som inte fullt ut uppfyller kraven för ett rationellt jordbruk kan tas i anspråk för fruktodlingar. De större gårdarna kan upp­låta mark för fruktplantering, antingen i egen regi eller i samverkan med någon annan.



Fruktodlarorganisationen planerar att kontakta ett antal lantbrukare och markägare på lämpliga ställen främst i Skåne för att väcka deras intresse för fruktodling. Kyrkan, Region Skåne, kommuner med flera är också möjliga upplåtare av mark för detta ändamål och kommer att kontaktas.



Förhoppningen är att uppnå en areal om cirka 150 hektar för plantering av nya fruktodlingar. Genom att öka volymen producerad frukt med i runda siffror 5000 ton skulle verksamheten säkras på ett betryggande sätt främst i Kivik där det största odlarägda packeriet finns. Här kommer ett antal arbetstillfällen att tillföras både i produktionsledet och i lager och packeri samtidigt som verksamheten kan bedrivas under hela året.



Under de senare åren har det kommit flera nya sorter som har bra odlingsegenskaper och lång hållbarhet. Konsumenterna har mottagit dessa sorter med stort intresse, och snart kommer sorter som lämpar sig för allergiker. Även hos den svenska fruktprocessindustrin råder det brist på svensk råvara. Med en utökad fruktproduktion i Sverige skulle också detta behov kunna tillgodoses. Det finns utrymme för rena industriodlingar där man skräddarsyr produktionen för en specifik slutprodukt, barnmat med mera.



Mot bakgrund av detta finns det bara möjligheter för den som vågar ta steget in i fruktbranschen. Det praktiska jobbet skiljer sig en del från traditionellt jordbruk då man i mångt och mycket måste jobba med händerna, liten smalspårig traktor och specialmaskiner, men det är ofantligt fascinerande med nya utmaningar och överraskningar varje dag.



Var med och våga ta steget in i det framtida jordbrukets mångfald!



Sten Olsson

LRF/Gro Fruktsektion