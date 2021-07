Frikyrka får inte sälja gård

Det var makarna Claus och Anna Engström som i december 1962 gav bort sin gård och marken däromkring till frikyrkan under föreskrifterna att den för all framtid skulle förvalta gården, att jord- och skogsbruket skulle skötas rationellt och att avkastningen skulle gå till mission i Afrika.



Svenska Alliansmissionen ansökte till Kammarkollegiet om att få ändra i gåvobrevets föreskrifter. Dels eftersom den numera stormhärjade fastigheten inte kommer att kunna generera någon avkastning under många år, utan tvärtom kosta pengar, dels eftersom det med dagens mått mätt inte går att bedriva rationellt jordbruk på fastigheten.



Kammarkollegiet avslog dock Svenska Alliansmissionens begäran med motiveringen att det tycks ha varit av stor vikt för makarna Engström att villkoren i gåvobrevet uppfylls.

Kammarkollegiet ansåg inte heller att Svenska Alliansmissionen visat att villkoren i gåvobrevet inte går att uppfylla.



Svenska Alliansmissionen överklagade till regeringen men har alltså nu fått avslag även där. Därmed får gården inte säljas.ATL.nu