Frihandelsavtal kan bli klart i år

I april 2013 inleddes förhandlingarna och den 10:e förhandlingsrundan äger rum den 23 april i Tokyo. Syftet med avtalet är att ta bort tullar och minska andra typer av hinder i handeln.

– Den japanska marknaden är en marknad med höga tullar på jordbruksprodukter, så visst finns det vinster att göra för sektorn om man kan avveckla de flesta jordbrukstullarna, säger Kristina Olofsson, ämnesråd på Kommerskollegium. 98 procents tull Den högsta tullen i Japan är drygt 700 procent. Genomsnittstullarna på mejeriprodukter ligger på 98 procent.

Förutom att minska tullarna är en viktig del att lösa tekniska handelshinder som kan bero på olikheter i regelverk eller komplicerad tillämpning av regelverk. Exempelvis har Japan strikta regler och en tidskrävande procedur för att godkänna tillsatser i livsmedel.

"Besvärligt" Den svenska livsmedelshandeln med Japan är i dag inte omfattande.