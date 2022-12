Fri dricka på bondes pub

I tre år levde den irländske ekonomen Mark Boyle utan pengar. Han restaurerade en övergiven husvagn och cyklade överallt. Middagen hittade han i sopor utanför matbutiker och han lärde sig att leva av det han hittade i det fria.

Boken en succé

Glada grisen

2010 gav han ut boken "The moneyless man", som blev en succé, skriver The Guardian. För pengarna han fick in på det har han nu skaffat mark på landsbygden på Irland, där han driver ett småskaligt ekologiskt jordbruk.Nu har farmen tagit hjälp av crowdfunding för att restaurera en gammal grisstia som ska bli världens första pengalösa pub.– Vi ville ha ett gemensamt rum där människor från olika bakgrund kan mötas, äta och dricka utan att pengar någonsin byter händer, säger Boyle till The Guardian.Puben heter "Den glada grisen" och öppnar enligt Boyle till våren. Öl och cider från jordbruket ska serveras.