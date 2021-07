Fransmännen väljer John Deere

Enligt Farmers Weekly, som citerar det franska maskinmagasinet Materiel Agricole, såldes 39 757 traktorer i Frankrike under förra året. Den siffran inkluderar även specialvarianter för vingårdar, fruktodlingar och industri. Antalet jordbrukstraktorer som såldes var 30 650.



Traktormärkenas andelar av den franska marknaden är som följer:

John Deere: 19,7 %

New Holland: 14,7 %

Claas: 14,6 %

Massey Ferguson: 10,3 %

Case IH: 9,2 %

Fendt: 7,9 %

Deutz-Fahr: 6,8 %

Valtra: 5,7 %

Same: 3,5 %

Kubota: 2,3 %

McCormick: 2,2 %

Landini: 1,1 %

Lamborghini: 0,8 %