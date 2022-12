Franskt vete - en vinnare

Priset på mjölkprodukter fortsätter att notera lägre priser. På Global Dairy Trade noterades det lägsta genomsnittliga priset på nästan 5 och ett halvt år.

Sänkte styrräntan

Odlingsväder

Mer nederbörd

Vete

Ser svag ut

Majs

Föll kraftigt

Sojabönor

Raps

Potatis

Gris

Mjölk

Sjunkit

Socker

Kinas PMI (inköpschefsindex) kom in lägre än förväntat i torsdags. Väntat var 50.2 och PMI blev 50, alltså precis på gränsen mellan tillväxt i tillverkningsindustrin och tillbakagång. I fredags sänkte Kina styrräntan, förmodligen som ett svår på detta, och det fick såväl aktier som metaller och flera andra Kina-relaterade råvaror att lyfta kraftigt.Inköpschefsindex för Eurozonen kom in mycket lägre än förra månaden och marknaden hade förväntat sig en högre siffra än förra månaden. ECB sade samtidigt att de skulle göra "vad som helst" för att skapa inflation, vilket fick kapital att flytta från euron till dollarn. Den ekonomiska tillväxten har problem överallt, utom i USA.Mer pengar leder på kort sikt till högre tillgångspriser, men inte nödvändigtvis till högre tillväxt och konsumtion (av mat, till exempel). Tvärtom kan lägre tillväxt faktiskt ge lägre pris på mat.Marknaden har inte riktigt tagit till sig att det ser ut att bli ett El Niño från Jul. Ett sådant ger regn över Sydamerika, vilket ger en boost för produktionen av sojabönor och majs. Det ger också en bra start för odlingssäsongen på norra halvklotet. Inget av detta är positivt för prisutvecklingen på jordbruksprodukter.NOAA publicerade sin långtidsprognos för december i torsdags och det ser gynnsamt ut för höstgrödorna. De förutspår att vädret i södra USA blir kallare än normalt och att det blir normal nederbörd i norra och centrala USA, vilket ger ytterligare snötäcke.Detta är i linje med den allmänna El Niño-stämning som jag rapporterade om förra veckan.Det kan tilläggas att om El Niño verkligen slår in och håller i sig fram till våren, ger detta ett gynnsamt odlingsväder på norra halvklotet.Southern Oscillation Index ligger vid -10.9 efter att ha fallit och nått -13.3 som lägst. Ett SOI under -8 kan indikera ett El Niño. I diagrammet nedan ser vi ett 30-dagars glidande medelvärde av SOI.I USA väntas temperaturen fortsätta att ligga 5 till 10 grader under det normala i 'corn belt'. Resten av landet får normal temperatur, utom västkusten som blir varmare än normalt. Nederbörden i USA blir högre än normalt där det brukar regna och torrare än normalt där det brukar vara torrt (New Mexico, Arizona).Den enda avvikelsen är att Texas blir mycket blötare än normalt. Såsom är vanligt vid ett El Niño blir det blötare i Montana.Noterbart för Europa är att Sverige och Norge får väsentligt mycket mer nederbörd än vad förra veckans prognos visade. Det påverkar elpriset negativt. Generellt sett förutspås ovanligt mycket nederbörd över Europa, utom över Benelux och Tyskland. Baltikum, Finland och Ryssland är dock torrare än normalt.Temperaturerna blir normala i hela Europa, utom i Baltikum och Ryssland där det blir några grader kallare än normalt.North Atlantic Oscillation förutspås bli mer positiv. Ett negativt NAO ger kyla och vindstilla väder i Nordeuropa.Ryssland ser i den senaste 14-dagarsprognosen fortsatt torrt ut. Nederbörden väntas ligga på mellan 40 och 60 % av normal nederbörd. Västra Ukraina väntas däremot liksom i förra veckans prognos få upp till 3 gånger normal nederbörd.Temperaturen sjunker om en vecka till under det normala i Ryssland. Öster om Uralbergen sjunker temperaturen till 10 grader under det normala.Nederbörden i Brasilien ökar från förra veckans tvåveckorsprognos. Onormalt mycket nederbörd fortsätter att förutspås för São Paulo, Minas Gerais, Goiás och Mato Grosso. I hörnet där dessa delstater möts väntas upp till fyra gånger normal nederbörd falla.Notera nederbörden i Peru och norra Chile, som är typisk för El Niño, med upp till sex gånger normal nederbörd i prognosen.Från Peru rapporteras också att anchovisen försvunnit från fiskebankarna, vilket också är ett säkert tecken på att El Niño är i antågande.El Niño innebär också att Australien ska vara torrt, men det är det verkligen inte. Tvärtom faller i västra Australien upp till 7 gånger så mycket regn som normalt, medan den östra sidan får upp till 3 gånger så mycket som normalt. Hela kontinenten ser blötare ut än normalt. Detta är knappast bra för kvaliteten på vetet som skördas nu.Trots oron för kylan i USA, var måndagens crop condition oförändrat på höga 60 % good/excellent.Tisdagens stora nyhet var att Frankrike lyckats sälja den största lasten av fodervete till USA. Det var den största lasten på 12 år.Frankrike har vunnit en rad GASC-tendrar de senaste veckorna. Det beror delvis på att euron är svag mot dollarn.Torsdagens GASC vanns återigen av Soufflet, som fick sälja 60,000 ton 259.87 dollar inklusive frakt. Vi kan se av offerterna att den erbjöds till 243.74 dollar, så mellanskillnaden är frakt. Exklusive frakt motsvarar det ett pris på 194.20 euro per ton.När januarikontraktet på MATIF handlas på 174, motsvarar det alltså en premie på 20 euro per ton för 200 i falltal för vetet. Totalt offererades 300 kt franskt, 405 kt ryskt, 120 kt rumänskt och 55 kt ukrainskt vete. Värt att notera är att amerikanskt vete återigen inte ens ställde upp i budgivningen.Ukrainas departement för ekonomisk utveckling estimerar årets skörd i landet till rekordhöga 63.2 mt, vilket är lite högre än förra årets 63 mt (som då inkluderade Krim). De estimerar veteproduktionen till 24 mt och majsskörden till 28 mt.USDA:s estimat är 24.5 mt respektive 27 mt. Alltså lite positivt med avseende på vetepris och lite negativt för majspris.Argentinas skörd rapporterades i veckan vara klar till 22 %, vilket är snabbare än förra årets 13 % så här års. Skörden väntas vara klar i januari.Vetepriset på Matif har segat sig upp till 177.75 euro per ton för januarileverans.Det franska vetet vinner ju exportordrar, så vetet handlas successivt upp. Strax över 180 finns ett motstånd, som marknaden borde få problem med.Chicagovetet (mars) har inte utvecklat sig lika positivt som Matif, men så vinner inte heller det amerikanska vetet några exportordrar. Marknaden har inte lyckats ta sig över det tekniska motstånd som begränsar uppsidan.Medan prisutvecklingen i dollartermer ser svag ut för vetepriset, får man en något annan bild när man räknar om priset till kronor per ton. Priset på vete basis Chicago har gått upp från 1257 till 1502 kr sedan slutet av september. Matif har under tiden gått upp från 1392 till 1645 kr.Så slutligen till vad spekulanterna har gjort i Chicagovetet. De har köpt tillbaka ytterligare 15,457 kontrakt och nu är nettosålda 34,476 kontrakt. Vid slutet av september var de nettosålda 90,000 kontrakt.Decemberkontraktet CZ4 har gått ner med 2 % sedan förra veckan och stängde i fredags på 385.25 cent.Skörden av majs accellererade enligt måndagens rapport från 80 till 89 % klart. Normal takt är 80 %. Skördearbetet har gått fortare mot slutet.Etanolproduktionen i USA ligger på 970,000 fat per dag. Det är nästan lika högt som den rekordvecka som noterades i mitten av juni med en produktionstakt på 972,000 fat om dagen.Etanolproduktionen har hämtat sig sedan en botten i början av år 2013 på 770,000 fat per dag, då den fallit från en topp på 963,000 fat vid årsskiftet 2011/2012.EPA i USA har ännu inte bestämt hur mycket etanol som ska blandas in i amerikansk bensin under år 2014. Ett beslut kommer alltså att bli retroaktivt, vilket föranlett skrammel om stämningar i domstol från tillverkarna.Förseningen verkar bero på att presidenten ännu inte uttalat sig i frågan, vilket kan tolkas som att entusiasmen över stödet till förnybart bränsle har svalnat. Lagen infördes under Bush-eran år 2005 för att minska USA:s beroende av importerad olja och samtidigt ge stöd till amerikanska lantbrukare. Detta var innan "råvaruboomen" tog fart på allvar och priset på majs hade legat på ungefär samma nivå sedan 1980.Läget i dag är ett helt annat. Dels kommer USA att vara självförsörjande på olja inom fem år och dels är priset på majs avsevärt högre och spannmålsbönderna inte i behov av stöd på samma sätt. USA har reducerat utsläpp av CO2 väsentligt mycket mer än andra länder, t ex EU genom att använda mer naturgas, som produceras billigt med ny teknik (fracking). Stödet till etanol är troligtvis på upphällningen och presidentens tvekan att spendera pengar på detta är troligtvis ett tecken på beslutsvåndan.Renewable Identification Numbers (RINs) är en slags certifikat man erhåller när man blandar en gallon av etanol i bensin. RINs kan sedan handlas som ett värdepapper, ungefär som en utsläppsrätt i EU.Priset på RINs har stigit i november, men föll ganska kraftigt i fredags från 0.57 dollar per gallon till 0.49 dollar. Prisfallet är sannolikt ett svar på den höga produktionen av etanol och farhågor om stödets vare eller inte vara.Non-commercials var efter den senaste tidens lite "sidledes" rörelse i priset på majs lite mindre på köpsidan. De är nu nettoköpta med 145,000 kontrakt och det är bara lite mer än förra veckan.El Niño i antågande, som ger en boost åt nederbörden i Sydamerika och goda förutsättningar för odling på norra halvklotet i vår och spekulanter som redan är tämligen köpta redan gör det svårt att se positivt på prisutvecklingen.Sojabönorna (SF5) steg med 2 % medan både sojamjöl och sojaolja steg med 1 %. Crushers har alltså fått ännu bättre villkor sedan förra veckan. Januarikontraktet på sojabönor backade initialt under veckan, men fann stöd på 1000 cent och rekylerade upp till 1039 i fredags. Marknaden stängde på dagshögsta.Sojamjölet utvecklades svagare än sojabönorna. Konsolideringsfasen som skett under hög volatilitet sedan slutet av oktober på mellan 370 och 420 dollar är ännu inte över.Det är oklart ur teknisk synvinkel om konsolideringen är en paus inför vidare prisuppgång eller en toppformation som följs av prisfall.Sojaoljan ligger fortfarande i konsolidering strax över 32 cent per pund.Skörden av sojabönor i USA avancerade från 90 % skördat till 94 %. Därmed är skörden nästan klar. Amerikansk export av sojabönor var låg, men försäljningen av mjöl hög i veckans statistik.Non-commmercials sålde, som vi förutspådde förra veckan eftersom priset gått ner, drygt 8000 terminskontrakt på sojabönor och är därmed återigen nettosålda, men inte med mycket.Antagligen kommer rapporten på fredag, som visar ställnigen på tisdag, att visa att de köpt, eftersom priset gått upp sedan i tisdags.Det återigen ganska höga priset kan attrahera ytterligare areal i Brasilien. Crushers bör utnyttja tillfället att köpa sojabönsterminer och sälja terminer på mjöl och olja det kan sätta press på dessa två specifikt.Februarikontraktet på rapsfrö steg med 1 %, medan de längre kontrakten var oförändrade i pris sedan förra veckan. Motståndet på 350 euro begränsar uppsidan. Stöd finns vid 330. Det verkar finnas starka säljintressen, eftersom varje försök att handla upp priset stöter på säljare som snabbt trycker tillbaka priset.Potatisterminen (april) sjönk med 13 %. Priset var tillfälligt nere vid det tekniska stödet på 5.10 euro per 100 Kg, men stängde i fredags över den nivån på 5.20.Frågan är nu om 5.10 kommer att brytas eller hålla. Stödet har testats och hållit tre gånger de senaste två månaderna. Bryts nivån öppnar det för ytterligare prisfall, som kan bli stora i procent räknat. Om stödet håller, kan en uppgång till 6 euro ske, och till 8 euro som högst, enligt den tekniska analysen.Lean hogs aprilkontrakt föll med 13 % och decemberkontraktet med något mindre till 90.65 cent. Sedan i somras har svängningarna i priset blivit successivt mindre utan att priset trendat åt något håll.Detta brukar inte bli bestående, utan i regel följas av en ny trend, uppåt eller nedåt. Tumregeln är att invänta besked från marknaden och sedan haka på - uppåt eller nedåt. Det rimliga borde vara en ny fallande pristrend, eftersom PED-viruset är övervunnet.Terminerna på SMP föll med 1 till 2 % i veckan, medan terminerna på smör förändrades med 0 till -1 %, olika för olika löptider. Global Dairy Trade-auktionen i tisdags noterades det genomsittliga priset 3.1 % lägre, i 2561 dollar. Det är den lägsta noteringen sedan den 4 augusti 2009.Delvis är det en funktion av en superstark US-Dollar, men också förstås en tillika svag mjölkmarknad. På auktionen sjönk WMP med 5.1 %, SMP med 5.7 %, medan priset på smör steg med 6 % och priset på cheddar steg med 5 %. Vi kan se med blotta ögat att pristrenden fortfarande är fallande för såväl smör som SMP på EUREX.EUREX senaste index för spotpriset på smör och SMP ger med aktuell växelkurs ett produkt-värde på mjölkråvara på 2.93 kr/kg. Den sista oktober var priset 2.99 kr/kg. Priset har alltså sjunkit med nästan 2 % på tre veckor.Ett mejeri kan inte rimligen köpa in råvaran för över tre kronor kilot, tillverka smör och SMP och sälja dessa produkter för 2.93 Kr någon längre tid. Ytterligare sänkning av avräkningspris borde vara att vänta.Regn i Brasilien tynger marknaden och i Uttar Pradesh i Indien börjar sockerindustrin att processa skörden av sockerrör mot slutet av månaden. Tekniskt rör sig priset inom en nedåtriktad triangelformation.Eftersom den är nedåtriktad är sannolikheten större för en prisuppgång än en nedgång när väl ett brott av triangelns ovansida eller undersida sker. Marknaden testar just nu den övre sidan och det skulle inte förvåna om det blev ett utbrott uppåt.Non-commercials köpte 1500 kontrakt med är fortfarande maximalt sålda med 75,000 kontrakt.