Fransk metod kan rädda svenskt biobränsle

Frankrike stark partner

Paragrafen som kan förändra allt

Frankrike stödjer sig på paragraf 15 i Energiskattedirektivet som lyder: ”The possibility of applying differentiated national rates of taxation to the same product should be allowed in certain circumstances or permanent conditions, provided that Community minimum levels of taxation and internal market and competition rules are respected.”

Utsläppsmålen

EU har som mål att minska transportsektorns fossilutsläpp med 14 procent till 2030 jämfört med 2010. Sverige har satt målet till 70 procent. Frankrike har valt en medelväg med 39 procent.

2030-sekretariatet

Jobbar för att följa upp arbete med en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Partners finns inom näringsliv, myndigheter, akademien och civilsamhället.