Frankrike vill stoppa spekulation i jordbruksprodukter

Frågan om hur de finansiella marknadernas påverkan på jordbruket bör hanteras står högt på agendan när Frankrike leder G20 i år. För första gången ska samlingen industri-, utvecklings- och tillväxtländer med finansiell stabilitet som främsta mål diskutera jordbruk.

Tidigare har G20-mötena framför allt varit till för regeringscheferna, finansministrarna och riksbankscheferna, men i år samlar Frankrike även jordbruksministrarna. Orsaken är oro för att spekulation i jordbruksprodukter gör en redan gungig prisutveckling till rena berg- och dalbanan.

- Prisvolatiliteten handlar inte bara om tillgång och efterfrågan. Finansiella faktorer spelar in, sa Bruno Le Maire, Frankrikes jordbruksminister på Global forum for food and agriculture i Berlin i helgen.



Hur mycket spekulation faktiskt bidrog till de höga råvarupriserna 2008 är en omtvistad fråga. Men Bruno Le Maire och hans tyska kollega Ilse Aigner har i alla fall bestämt sig för att det behövs mer reglering i allmänhet och mer insyn i synnerhet. Det måste bli tydligare vem som handlar och hur mycket det finns att handla med. Men tanken är inte att stoppa finansiella verktyg helt från användning på jordbruksmarknaden.

- Enskilda bönder måste kunna använda terminsmarknaden för att sprida sina risker, sa Ilse Aigner.



EU-kommissionen är också inne på att sätta strålkastarljuset på handeln med jordbruksprodukter med högre informationskrav på aktörerna på marknaden.

- Vi behöver mer information om volymerna, sa jordbrukskommissionär Dacian Ciolos som också var på plats i Berlin. Sara Johansson