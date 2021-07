Från mjölk till äpplen

Av 55 kor återstår bara 20 och till nyår ska det vara helt kofritt på gården utanför Näsum i norra Skåne.

- Vi hade tröttnat på mjölken och ville hitta något annat, berättar Dahn Börjesson som är mitt uppe i äppelskörden.

Alternativet blev i första omgången 4,5 hektar med äppelträd. Till våren kompletteras odlingen med nästan 3 hektar nyplanterade träd. Målet är en äppelodling på 7,5 hektar.



Sorterna är Ingrid Marie, Aroma och Gloster, till våren kommer Rubinola och Elit. Äpplena odlas på spaljé med bevattning och med Äppelriket Österlen som mottagare av skörden.

- Det är bara moderna metoder, det måste man ha, annars hade vi inte satsat. Och en bra rådgivare, vi är ju noviser.

Dahn och Helén Börjesson satte sina första träd 2007, första skörden togs hösten 2008. Arealen kräver plockningshjälp och i höst lånas den för första gången in från en bärodlare i närheten.



Den nya äppelodlingen ligger på anrik mark vid Ivösjön norr om Kristianstad. Familjen Börjesson kom hit 1975 och röjde då bort en gammal odling av just äpplen. Läget är det rätta för frukt med sjön som temperaturutjämnare, både vår och höst är långa och milda.

- Nu släpper vi korna till nyår. Sedan lägger vi kraften på att plantera i vår.



Marcus Söderlind är LRF-Gros trädgårdskoordinator och ser odlingar av frukt, bär och grönsaker som en bra satsning för de lantbrukare som inte storleksrationaliserar.

- För dem som inte vill in i Farmartjänst eller jobba på mekanisk verkstad är trädgårdsgrödor något att satsa på. Bara ett hektar grönsaker kan växla upp ekonomin så att det ekonomiska utbytet blir ett helt annat. Marianne Persson