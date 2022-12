Regeringen fick än en gång finna sig i att ta emot uppdrag av oppositionen när riksdagen beslutade om betänkanden om skydd av djur och natur. Regeringen måste bland annat jobba hårdare för att skärpa EU:s gemensamma djurskyddsregler.

Behöver uppdateras

"Från kosläpp till hjärnsläpp"

Ändrade regler

Fortsatt selektiv vargjakt

– Det är viktigt att den europeiska standarden kommer upp till svensk nivå innan vi höjer vår, sa Åsa Coenraads (M) under debatten.Varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet är emot skärpta djurskyddsregler på EU-nivå, och de vände sig inte heller emot uppdraget att intensifiera arbetet för att minska användningen av antibiotika till djur.Att den gällande djurskyddslagstiftningen behöver uppdateras är också alla eniga om. Både de som suttit i en regering som hade den stora djurskyddsutredningen på sitt bord i tre år utan att göra något, och de regeringspartier som i opposition gärna klagade på att så lite hände med utredningens förslag.Det som orsakade debatt var istället andra frågor. Magnus Oscarsson (KD) tog upp det kristdemokratiska förslaget om att slopa beteskravet för kor i lösdriftssystem, något som fick Carl Schlyter (MP) att tända till. Att samtidigt tala för mervärdena i det höga svenska djurskyddet och föreslå en nedmontering av beteskravet är rent galet, tyckte han.– Det är att gå från kosläpp till hjärnsläpp.Från det andra regeringspartiet lät det också som kalla handen för ett förändrat beteskrav.– Jag tror att det är direkt skadligt för mejerinäringen att släppa på betesskyddet, sa Isak From (S).Ska man tro debattens representanter för regeringspartierna så är det någon form av ändrade regler för minkuppfödarna på gång. Men de var inte alldeles samstämmiga när Jens Holm (V) ställde frågan varför de inte stöttar hans förslag om att kräva samma omfattande förändringar som S-regeringen, med stöd av just MP och V föreslog 2006.I debatten då stod det klart att förändringarna i praktiken skulle innebära en nedläggning minknäringen.– Att ta bort förutsättningarna för svenska minkfarmer vore inte bra, sa Isak From, som samtidigt uttryckte frustration över att minkfarmernas existens.Carl Schlyter stöttade i teorin alla Jens Holms förslag, men vill vänta in en uppdatering av förslaget från 2006 från regeringskansliet.– Ge regeringen lite tid, lugnade han Jens Holm.I dag, onsdag, beslutade riksdagen också att uppmana regeringen att upprätthålla siktad och selektiv jakt på varg, stärkta viltförvaltningsdelegationernas roll i rovdjursförvaltning, ge Sverige större inflytande över vilka arter som anses som hotade enligt EU:s art- och habitatdirektiv och att ändra strandskyddet så att det blir enklare att bygga i strandlägen.