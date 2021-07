Framtidens bönder raggas på nätet

- Vi måste få ut Facebookgenerationen på banan. Det är viktigt att få fler ungdomar att söka sig till gröna utbildningar, säger NBU-basen Nils Håvar Øyås till tidningen Levangeravisa.





Som ett led i kampanjen kommer organisationen att genomföra en rad aktiviteter den närmaste tiden. Budskapet kommer dels att spridas via en nyöppnad Facebooksida, "Grønn Utdanning", dels via informationsblad på hamburgerjättens serveringsbrickor.



Norska McDonalds råvaror kommer till 80 procent från landets lantbruk.



- Vi får inte ta den norska livsmedelsproduktionen för given. Därför vill vi bidra till att öka rekryteringen, säger Margaret Brusletto, kommunikationschef på norska MacDonalds AS.ATL.nu