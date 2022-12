Framtidens 64-tonnare

– Det finns väldigt många åsikter om hur den ska se ut. Men ingenting är fastslaget. Det vet man först när förordningen är ändrad, säger Per Olsson, vd på släpvagnstillverkaren Parator.

Han sitter som sakkunnig i olika grupper som ger förslag på hur ett High Capacity Transport-fordon skulle kunna se ut.De flesta inom skogsindustrin hade nog hoppats på ett beslut om 74 tons-bilar direkt, ett kraftigt lyft från dagens maximala bruttovikt på 60 ton. Nu kommer beslutet om 64 ton senare i vår, enligt infrastrukturminister Anna Johansson (se ATL nr 13 27/2).Ett 74 tons-beslut kommer längre fram men då måste finansieringen av förstärkning av vägar och broar först vara klar.64 tons-bilen kan alltså ses som ett försteg till en 74 tons-bil.– Ja, precis. Fordonskombinationen för 74 ton kommer olastad att väga ungefär 2 till 3 ton mer än dagens 60 tons ekipage. Tanken med en 64 tons bil är bland annat att man skulle kunna bygga sitt 74 tons ekipage redan nu utan att förlora 2-3 ton på vartenda lass, säger Per Olsson.Men redan dagens treaxlade dragbilar kan användas för 64 tons-ekipage. Då är det släpvagnen som blir förlängd, från 7,2 meter till 7,8 meter från första till sista axel på det fyraxlade släpet.Då kan släpet bli godkänt för bruttovikten 38 ton om den har en kortboggi fram och en långboggi bak.Axeltrycket på den främre kortboggin hamnar på 18 ton, (9 ton per axel). Bakre långboggin bär 20 ton (10 ton per axel). – I norra Sverige har man nog inga problem att uppfylla kravet för släpvagnen redan nu. De flesta av våra kunder bygger redan uppemot 8-9 meter mellan första och sista axeln i vagnen, säger Olsson.Det är i södra Sverige som de kortare 7,2 metersvagnarna används eftersom vägarna är trängre och att det finns fler hinder som exempelvis stengärdesgårdar.– Men som sagt, det är ingen som vet hur den ska se ut ännu. Så det får bli kvalificerade gissningar, avslutar Per Olsson.