Framtiden sitter i glasögonen

Utan att sitta vid datorn, skriva ut listor eller titta i telefonen eller surfplattan, kan du få all information som finns lagrad om djuren direkt i ditt synfält. Tekniken som används kallas för augmented reality (AR), eller ”förstärkt verklighet”. Det är samma teknik som används när barnen spelar Pokémon Go i mobilen, och som bygger på att datorgenererad information kopieras in i den verkliga bilden, och som i det här fallet visas i AR-glasögonen.