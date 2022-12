Framtiden för kooperationen

När Ollila målar upp sitt framtidsscenario tar han direkt sikte på två grundpelare i den kooperativa bolagsformen, en medlem en röst och likabehandling av alla, stora som små.

Det är frågor som många tar som kooperationens absoluta och heliga stentavlor, men som också visat sig kunna stjälpa även stora kooperativa föreningar.– Även kooperativen måste följa med i tiden, men man måste fråga sig vad man kan och vill förändra och vad man vill behålla. Och en sak man måste diskutera är vad som är rättvist så att alla, stora som små, känner sig rättvist behandlade och det är inte alltid likabehandlade, säger Petri Ollila.Ollila var medopponent till en avhandling om Swedish Meats ut- och avveckling, och just likabehandlingen var en av faktorerna som stjälpte jättekoncernen, menar han.– De som inte hade några alternativ blev kvar. De andra (större leverantörerna, red:s anm.) sökte sig till andra företag som bättre tillfredsställde deras behov.Kooperationen är ofta en bra lösning för gris- och mjölkbönder. Båda grupper löper stor risk med osåld och ofta förstörd vara om det inte finns en garanterad köpare.Kooperationen har löst det transaktionstillfället, som annars skulle vara en marknad där dessa kunde bli utnyttjade.– Kan du inte sälja din mjölk på några dagar blir den dålig. Därför skyddar man sig via ett kooperativ så att ingen använda en sådan situation mot bönderna.Märkligt nog är det de som försvunnit eller som testas av dagens marknad hårdast i Sverige medan Lantmännen klarat sig bäst.– Jag kan inte säga varför Lantmännen är så starkt. I Finland är de det inte och tittar man i Europa är spannmålskooperativen minst vanliga. I många länder har börsen tagit över, prisinformationen har blivit mer tillgänglig.Ett kitt som Lantmännen och även Södra satsat hårt på är att förutom medlemsservicen de erbjuder även ge medlemmarna avkastning på insatt kapital, men Ollila varnar för att driva den strategin för långt.– Det är en fara när ett kooperativ blir inriktat på kapitalinsatsen än att ge medlemmarna service. Historien visar att sådan kooperativ hamnar i svårigheter.Integrering i förädlingsledet och tillväxt, ofta utanför landsgränserna frestar också på den kooperativa formen och Petri Ollila menar att den inte är en självklar lösning.– När man har mer komplicerade förädlingsprocesser har jag svårt att se kooperativets fördelar för där har medlemskåren svårt att utvärdera hur det fungerar. Och man kan verkligen fråga vad är nyttan för medlemmen om kooperativet blir två, tre gånger större. Den relativa fördelen försvinner på någon nivå, säger Ollila.Och med tillväxt följer globalisering med produktion och marknader långt från medlemmen.– Man har diskuterat väldigt lite vad det betyder att ha medlemmar i många länder.Hittills har lösningen varit att bolagisera delar av verksamheten, vilket underlättat styrningen av bolaget och kapitalförsörjningen. Men även här ser Ollila risker.– Med aktiebolag förlorar man saker som varit viktiga för den kooperativa föreningen, saker som inte går att återskapa.Kooperationens framtid hänger mycket på att den fortsätter att utvecklas och kanske återtar några av sina primära funktioner den en gång hade för att stärka enskilda bönder på marknader där de är i underläge.Petri Ollila ser nya möjliga uppgifter för kooperativen, men också nya former.– Kooperativen kan få en annan roll med att kartlägga konsumentbeteenden, analysera marknader och stödja via moderna informationssystem. En annan utveckling är att primärproducenterna vänder sig direkt till kunden för att få bättre betalt, säger han, ovetandes om att det är just det Sveriges Mjölkbönder smider planer på.Del 1 i kooperationens framtid.