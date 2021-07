Framtiden en ullig dröm

ÖVRABY ATL

- Alpackan kommer inte att gå samma väg som strutsarna. Det är en helt annan prisbild, säger Leif Remse som tillsammans med Madeleine Kihlberg har 50 alpackor i företaget Kusipacha Alpacka utanför Tomelilla i Skåne.Varje sommar lastar han två alpackahingstar i transporten och åker ut på en betäckningsrunda där varje betäckning kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor. Och intresset växer, enligt Leif Remse. Han har till och med fått förfrågan om en färdig flock på 50 alpackor som betesdjur, en mängd som inte finns.För cirka femton år sedan dök de första alpackorna upp i Sverige och mottogs som ett rart, ulligt och udda husdjur. I dag finns mellan 1 000 och 1 200 djur i landet, den största ökningen har skett på senare år.- Några bruksdjur tas inte in i nämnvärd omfattning, det som kommer in är värdefulla avelsdjur, säger Jan Danielsson på Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä, vilt och vattenbruk.De flesta avelsdjur tas in via andra EU-länder, att köpa in djur direkt från tredje land som Sydamerika och Australien är betydligt dyrare med varierande krav på karantän.Handel inom EU har inga restriktioner mer än att hänsyn tas till hälsoläget i det enskilda landet när det gäller till exempel blåtunga och tuberkulos.- Det finns ett stort intresse och ganska stora pengar i alpackan, säger Jan Danielsson.Det ökande intresset för alpackan syns även i antalet anmälningar till Svenska alpackaföreningens årliga utställning i slutet av mars.- Vi har 117 djur anmälda, det är rekord, säger föreningens ordförande Ulf Åberg.För Madeleine Kihlberg är det dock ullen som är framtiden. Hon drar till sig ett vitt alpackasto och delar den tjocka fällen med händerna. Långa finkrusiga fibrer ligger uppdelade i prydliga staplar i väntan på vårens klippning. Alpackans ull är fibervärldens Rolls Royce, mjukare än en barnakind.- Den här ullen håller kanske 20 micron, det är bra på ett djur i hennes ålder.Men den riktigt kungliga ullen är i antågande. Stoet Princess Irena från England, inköpt för 100 000 kronor, kommer snart till gården.I hennes spår följer tre hingstar från Australien som även de på sikt kommer att bidra till bättre svensk alpackaull.Madeleine Kihlberg har genom åren utbildat sig i ullkunskap och ullbedömning i England.- Det viktiga nu är att arbeta med ullsidan och lobba för fibern. Vi vill ha tätare ull och tunnare fibrer så vi jobbar med att få in bättre hingstar, djur från Australien, Nordamerika och England.Dessutom måste en struktur för hanteringen av ullen byggas upp. Just nu skickar Madeleine Kihlberg en liten post om cirka 30 kilo ull om året till ett engelskt spinneri. Drömmen är ett svenskt minispinneri för alpackaull.- Ullen har otroliga egenskaper, mjuk, varm och utan fårets lanolin som kan ge allergi. En ren skänk från ovan. Marianne Persson