Framtida vinterbeta kan öka avkastningen

Studien, vars rön publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science, leddes gemensamt av SLU-professorn Ove Nilsson och Syngenta-forskaren Dr. Thomas Kraft.



Det var när forskarna studerade den gen hos betan som även hos andra växter brukar stimulera blomningen som den nya upptäckten gjordes. Hos sockerbeta har denna gen en systergen med rakt motsatt funktion, nämligen att hämma blomning.

- För tvååriga sockerbetor betyder det att de under sitt första levnadsår inte kan blomma. När växterna utsätts för vinterns köld i slutet av första året stängs genblockaden av och sockerbetorna kan blomma under sitt andra levnadsår, säger Ove Nilsson i en kommentar.



Forskarna har sedan lyckats visa att genen går att manipulera så att den är konstant påslagen och därmed helt blockerar blomning.

- På så sätt kan man helt styra blomningstiden hos sockerbeta. Detta möjliggör utvecklandet av en så kallad "vinterbeta", det vill säga en sockerbeta som kan planteras på hösten och sedan fortsätta växa under hela nästa tillväxtsäsong utan att blomma", kommenterar Thomas Kraft vid Syngenta Seeds.



En sådan vinterbeta beräknas kunna öka avkastningen med 25 procent. Dessutom skulle den tillåta en mer utdragen skördeperiod.



Enligt pressmeddelandet från SLU kommer Syngenta Seeds nu att gå vidare med fördjupade tester av vinterbetan. ATL.nu