Framgång för franska mjölkbönder

Avtalet som slöts i onsdags ger enligt Just-food.com bönderna 330 euro per 1000 liter för mjölk levererad under juli samt 301 euro per 1000 liter för all mjölk som levereras under 2010.



Överenskommelsen slöts efter flera veckor av protester från mjölkbönderna som ansåg att mejeriföretag som Lactalis, Bongrain och Bel inte hållit tidigare prislöften. Bönderna får nu i princip det pris de begärt, enligt Just-food.com.



Mejeriföretagen å sin sida krävde att det skulle skrivas in i avtalet att prisgapet mellan Frankrike och Tyskland inte får vara större än 8 euro per 1000 liter under nästa års prissättning. För närvarande uppskattas detta prisgap till 9 euro per 1000 liter.ATL.nu