Foto på ko ska förebygga brott

Tanken är att alla som äger kor och tjurar ska lämna in fotografier på dessa hos närmaste polisstation.

Bakom idåen står myndigheterna i Malegaon, en stad i Maharashtra-distriktet i Indien, som på det här sättet vill bygga upp ett register över nötkreatur ifall ett brott mot djur skulle ske, skriver tidningen Times of India.Idén om ett register kommer efter att staden sett sitt första brottsmål som faller under distriktets nya lag som förbjuder all slakt och handel med nötkött, även från tjurar och oxar.