Förvunna minkar kan ha blivit stulna

Endast ett fåtal rymlingar har fångats in i närheten av farmen i Hörvik. Återstoden är alltjämt försvunnen - och mycket tyder nu på att tjuvarna har forslat bort dem i skåpbilar. De lär i så fall ha erfarenhet av minkar.



- Det bör det vara om man ska flytta 300 djur i kolmörker, säger företagets vd Jörgen Martinsson till Blekinge Läns Tidning.



Polisen har genomfört en teknisk undersökning, men ännu finns ingen misstänkt för den ovanliga stölden. Åtminstone två fordon ska varit inne på farmen under natten.



För Stålbergs minkfarm betyder angreppet inte bara ekonomisk skada för stunden. Flera av minkarna var bruna avelshonor och stölden påverkar därmed årsproduktionen negativt.



Under dagen har Jörgen Martinsson, vd för Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund, gått ut med en varning till alla minkuppfödare i Sverige att det nu för första gången har stulits djur på en fram.



-Det här är extremt ovanligt och jag känner inte till något tidigare fall i Sverige, säger Jörgen Martinsson till SVT:s Blekingenytt.



Det totala värdet på de stulna minkarna ligger runt en kvarts miljon. ATL.nu