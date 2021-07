Fortsatta problem med djurskyddstillsynen i Skåne

I ett pressmeddelande uppger länsstyrelsens länsöverdirektör Björn Risinger att ledningen nu kommer att kalla personalorganisationerna till ett möte för att diskutera situationen på enheten.



Under de senaste dagarna har det i media riktats kritik mot hur länsledningen sköter arbetet vid djurskydds- och veterinärenheten.



Länsstyrelsen har tagit fram en särskild kontrollplan för djurskyddstillsynen.

- Inriktningen är att cirka 10 procent av verksamheten ska vara fokuserad på planerade kontroller medan merparten av resurserna även fortsättningsvis ska gå till åtgärder till följd av anmälningar som kommer till länsstyrelsen, säger Björn Risinger.



Lotta Berg som nyligen tillträdde som chef är sjukskriven.

Christina Håhus, chef vid länsstyrelsens landsbygdsavdelning, har fått rycka in och leda arbetet vid enheten, rapporterar Sveriges Radio Kristianstad.



Under cirka ett års tid har djurskyddsenheten i Skåne haft fyra olika chefer; Johan Johnmark, Björn Risinger, Rune Brandt och Lotta Berg.



Christina Håhus vill inte kommentera om det är utbrändhet som är orsaken till att den senaste chefen nu är sjukskriven. Men ledningen skriver i pressmeddelandet att man tror att hon "inom kort kommer att kunna vara i full tjänst igen".



Till radion säger Christina Håhus att djurskyddsenheten har en stor arbetsbelastning för närvarande, och inte har resurser för att klara tillsynen.

















ATL.nu