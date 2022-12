Fortsatt tufft för vindkraften trots nedsläckning av Ringhals

Den tidigarelagda nedsläckningen av Ringhals 1 och 2 innebär att ungefär 13 Twh, motsvarande cirka 10 procent av den svenska elproduktionen försvinner från 2020 istället för 2025.

Därmed försämras effektbalansen vilket betyder att elen kan komma att bli dyrare under vinterns kallaste dagar.Direkt när beskedet om den tidigarelagda nedsläckningen kom från Vattenfalls styrelse på tisdagen steg priset 1 öre per kilowattimme till 28 öre på elbörsen Nordpool.Elhandelsbolaget Bixia spår att nedsläckning av Ringhalsreaktorerna kommer att betyda en prishöjning på 2-3 öre per kilowattimme på sikt.För den som de senaste åren investerat i vindkraftsproduktion är prishöjningen positivt, men det är knappast en uppgång som lockar till start av nya projekt.– Prisuppgången på el är ingen kioskvältare men kanske en lite lättnad. Det ser ut om vindkraftsägarna får bita ihop några år till med lågt elpris, säger Anders Engkvist, analyschef på elhandelsbolaget Bixia.Däremot kan prisnivån på el komma att stiga ”markant” efter 2020, enligt Bixias prognoser.Bolaget spår att exporten av svensk el kommer att öka då bland annat Tyskland stänger ned kärnkraften.– Vi baserar våra beräkningar på befintliga politiska beslut men allt annat lika kommer elpriset att ligga ungefär 5 öre högre efter 2020, säger Ander Engkvist.