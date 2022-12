Fortsatt tufft för Rörvik

Periodens nettoomsättning uppgår till 394 (291) miljoner kronor.

Resultat före avskrivningar fortsätter att förbättras och landar på 13 miljoner kronor, ett lyft med 12 miljoner kronor jämfört med förra året.Resultatförbättringen förklaras av lägre kostnad per kubikmeter genom ett högre kapacitetsutnyttjande.Resultatet belastas med 4 miljoner kronor i så kallade uppstartskostnader i Ryssland och sedvanliga underhållskostnader i samband med semesterstopp."Under tredje kvartalet har vi haft en något svagare trävarumarknad med lägre priser i lokal valuta, dock har en försvagning av den svenska kronan kompenserat denna nedgång", skriver vd Per Rodert i delårsrapporten.Råvarubalansen i södra Sverige måste långsiktigt förbättras genom en strukturering av industrin och en ökad import, anser Rörviks vd.Koncernen har under kvartalet ökat produktionen till 133 000 (90 000) kubikmeter. Det motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på cirka 75 procent av normal tvåskiftsproduktion, enligt bolaget.Under fjärde kvartalet satsat 15 miljoner kronor på att ökanyttjandegraden vid anläggningarna i Boxholm och Myresjö. I Rörvik investeras 20 miljoner kronor i ökad effektivisering och torkkapacitet.Bolaget anar en förbättring av byggkonjunkturen samt en fortsatt förbättring av marknaderna i USA, Nordafrika och Mellanöstern.Även i Europa väntas en långsam ökning av trävarukonsumtionen.Gunvor Group har under hösten offentliggjort ett bud på samtliga utestående aktier och konvertibler i bolaget.Budet är på 3,92 kronor per aktie och 100 procent av nominellt belopp av konverteringslån 2011/2016.Bolagets styrelse har rekommenderat aktieägare och konvertibelinnehavare att godta Gunvors bud.Aktiespararna har dock uppmanat sina medlemmar att avvakta i väntan på delårsrapporten, eftersom den släpps så nära inpå sista dag för accept, som är den 10 november.Organisationen kommer att lämna en rekommendation till medlemmarna under torsdagen.