Fortsatt stigande arrendepriser

Det är framför allt slättbygderna som står för de höjda arrendepriserna, medan det i norra Sverige och skogsbygderna har legat stilla, enligt Jordbruksverkets statistik.



Mellan 1995 och 2006 ökade arrendepriserna på jordbruksmark med upp till 7 procent per år, för att sedan ta ett hopp upp mellan 2006 och 2007. Då steg det med 16 procent för att mellan 2008 och 2010 stigit med 3-4 procent per år.



Under 2010 var arrendepriserna 12 gånger högre längst i söder jämfört med uppe i norr.



Enligt Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson har utvecklingen av arrendepriset inte påverkats nämnvärt av den varierande lönsamheten i växtodling.

- En viktig förklaring till den jämna utvecklingen av arrendepriserna kan vara att kontrakten ofta löper över flera år, enligt Harald Svensson. ATL.nu