Fortsatt prisfall på trävaror

Mörka moln tornar upp sig i horisonten för svenska skogsägare. Sågverksindustrin i både Sverige och Europa producerar på höga nivåer, lagren växer, priserna på trävaror sjunker och det betyder att skogsägarna inte kommer att kunna få lika mycket betalt för sitt viktigaste sortiment sågtimmer framöver.

Ökat produktionen mest

Räddas av kronkursen

Danske Bank skriver i sitt nyhetsbrev Skog & Ekonomi att produktionen av trävaror i Europa beräknas ha ökat med sex procent under 2014, jämfört med 2013.Tillsammans med Österrike är Sverige det land som ökat sin produktion mest, med nio procent. Den svenska årsproduktionen blir ungefär 17,5 miljoner kubikmeter, vilket är 1,5 miljoner mer än förra året.Det skrämmande är att produktionen fortfarande ser ut att öka, enligt banken.Lagren av sågade varor har svällt dramatiskt efter sommaren. I oktober i år var de svenska lagernivåerna 20 procent högre på furuträvaror och 16 procent högre på granvaror än i oktober förra året.I Finland var motsvarande siffror + 42 procent på fura och + 22 procent på gran. Som läget är nu tror Danske Bank att tåget har gått för en utplanande marknad eller en kort konjunkturnedgång. Banken väger in historiska mönster när den förutspår att prisnedgången på trävaror i bästa fall vänder uppåt igen under våren eller sommaren 2016.Enligt Skog & Ekonomi räddas de svenska sågverken just nu av den svaga kronkursen.Prisfallet på export ligger kring 3–5 procent i svenska kronor. Produktionen ser ut att mattas lite i Österrike och Tyskland, men bankens bedömning är att det inte kommer att rubba överskottssituationen.Från svenska sågverk kommer inga som helst signaler om att de själva tänker dra ned produktionen, även om de flesta som banken talat med tror eller hoppas att produktionen ska gå ned. "Det är en logik som är svår att smälta", skriver Skog & Ekonomi.