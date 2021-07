Fortsatt positivt för Setra

- Det är glädjande att kunna konstatera att den stabila resultatutvecklingen har fortsatt. Varje enskilt kvartal under det senaste året visar tydligt bättre siffror än motsvarande period föregående år, säger koncernchefen Börje Bengtsson i en kommentar.



Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 5,9 procent, i samma härad som Moelven.

- Marknaden för trävaror är om än fortsatt långsiktigt positiv nu inne i en säsongsmässigt svagare period. De timmerprishöjningar som aviserades under första halvåret har fått genomslag under tredje kvartalet. Tillgången på råvara har varit god och uppsatta produktions- och leveransmål har uppnåtts, säger Börje Bengtsson, som tror att 2010 blir ett resultatmässigt bra år för Setra.



Men han varnar dock varnar för att marknaden i Nordafrika kan bli sämre framöver.

- Ett ökat utbud på marknaden tillsammans med en säsongsmässig efterfrågeminskning innebär att vi nu börjar se en viss lageruppbyggnad. Detta i kombination med valutaeffekter och att vissa av våra marknader nått en ökad mättnadsgrad, främst Nordafrika, skapar en osäkerhet kring marknadsutvecklingen för de kommande månaderna. ATL.nu