Fortsatt nedgång för träbränslen

Prisfallet gäller för hela landet, visar ny statistik från Energimyndigheten.

Ökad konkurrens

Fortsatt stabilt

Det preliminära priset för förädlade bränslen uppgick under årets andra kvartal till 266 kronor per megatwattimme, medan priset för returträ låg på 88 kronor per megawatimme.Det kan jämfäras med prisnivån under fjorde kvartalet 2013, 300 respektive 104 kronor per megawattimme.En ökad konkurrens från avfall och stenkol tros spela in, liksom det låga priset på utsläppsrätter.Regeringen avskaffade dessutom koldioxidskatten helt för kraftvärme den 1 januari 2013. Den 1 januari i år sänktes även koldioxidskatten för värmeproduktion."Båda förändringarna har antagligen påverkat efterfrågan på både förädlade trädbränslen och returträ. Detta innebär i sin tur att efterfrågan har minskat och prisnivån har sjunkit på dessa biobränslen", konstaterar Energimyndigheten.Priset på skogsflis har under årets andra kvartal fortsatt att ligga på en nivå under 200 kronor per megawattimme.Priset har nästan varit oförändrat mellan sista kvartalet 2013 och andra kvartalet i år.