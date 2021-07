Uppsving för oljan

Men Saudiarabien kunde snabbt meddela att det mesta av den utslagna oljeproduktionen snart ska vara tillbaka. Priset på olja återhämtade sig men drivmedelspriserna följde inte med. I stället för att sänka priserna till vad de låg på innan attackerna lämnades bensinen under onsdagen oförändrad medan diesel och HVO-100 sänktes med 10 öre per liter. Senare under torsdagen sänktes även priset på bensinen med 10 öre per liter.