Fortsatt goda skördar i EU

2014 blev ett rekordår för produktionen av spannmål, oljeväxter, socker och mjölk inom EU. Det visar den senaste "Short term outlook"-rapporten som görs av EU:s departement för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Mindre sockerbetor

Liten ökning efter slopade kvoter

Köttproduktion ökar

Bakom rekordskördarna ligger både gynnsamma väderförhållanden och större odlade arealer.En tidig prognos för det kommande året visar på goda nivåer av spannmålsproduktion på mer än 300 miljoner ton. I stora drag är det gynnsamma väderförhållanden, som den nu förhållandevis milda vintern vi har bakom oss som ligger till grund för prognosen.Prognosen pekar också på en liten ökning av oljeväxtarealen inom EU. Odlarna i Tjeckien, Litauen och Frankrike har sått mer vinterraps i år. Rumänien har däremot minskat vintersådden något, medan Bulgarien håller en stabil nivå.En minskning väntas däremot när det gäller sockerbetsodlingen. Den ökade produktionen av vitt socker 2014/2015 som dels byggde på en ökad sockerbetsodling men också en hög sockerhalt i betorna drev ner sockerpriserna. Det har också märkts i avtalen för kommande säsong mellan bransch och betodlare och enligt prognosen väntas sockerbetsodlingen minska med 5 procent inom EU. Produktionen av socker väntas minska med hela 15 procent eftersom man även förväntar sig lägre sockernivå i betorna.Prognosen för mjölkpriserna är att priserna nu kan komma att stabiliseras innan en återhämtning på sikt kan ta fart.När kvoterna försvinner väntas mjölkproduktionen öka måttligt, med 1 procent. Några länder kommer dock att sticka ut, eftersom de har betydligt fler mjölkkor än för ett år sedan enligt statistik från december. Dessa är Irland, Nederländerna och Tyskland.Köttproduktionen inom EU ökar igen efter några års tillbakagång.Under 2014 ökade slakten av kor. Även om det inte förs någon särskild statistik över om kvigor eller kor som går till slakt kommer från nöt- eller mjölkproduktion syns en tydlig korrelation med utvecklingen på mjölkmarknaden i ett flertal medlemsländer.Exporten av griskött från EU minskade med 13 procent under 2014. Trots en stark efterfrågan från Asien täckte inte nya exportmarknader upp effekterna av det ryska importstoppet.Produktionen av fjäderfä ökade rejält under 2014 tack vare lägre foderpriser. Så länge foderpriserna hålls fortsatt låga och fågelinfluensan hålls under kontroll väntas efterfrågan hållas på så hög nivå att en ytterligare ökning av produktionen är att vänta dock i en något lägre takt än under 2014 men uppgå till uppemot 13,5 miljoner ton.