Fortsatt förlust för Black Earth Farming

Rörelseresultatet för kvartalet landar på - 9,3 (-10,6) miljoner dollar. Detta på en omsättning om 25,4 (19,9) miljoner dollar.

Det fortsatt negativa rörelseresultatet beror både på ökade rörelsekostnader och lägre priser. Under kvartalet sålde Black Earth Farming 129 000 ton, där de största volymerna utgjordes av majs, vete, solros och korn. Medelpriset landade på 193 dollar per ton vilket är 35 procent lägre än under motsvarande period förra året.Så långt under årets odlingssäsong har Black Earth Farming hunnit med att så 143 000 hektar. Den totala odlingsarealen beräknas till 185 000 hektar under 2014. Det är en minskning jämfört med 2013 med 18 procent, vilket beror både på markförsäljningar och på att bolaget tagit beslut om att inte odla på mark som ger för låg avkastning.