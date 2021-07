Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät om kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket visar att den genomsnittliga virkesintäkten vid väg ökade med 1,6 procent, till 456 kronor per kubikmeter fast under bark, under 2019. Samtidigt ökade de totala skogsbruks­kostnaderna på det egna skogsinnehavet med 5,5 procent, vilket innebär att lönsamheten i skogsbruket minskade.