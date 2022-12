Fortsatt besvärligt i blötan

Räddningstjänsten har tills vidare tryggat vallar och samhällsviktiga funktioner i de drabbade områdena Getinge, Oskarström, Åled och Sennan.

Extraordinärt

49 evakuerades

Fortsätter regna

Förutom vallar har pumpstationer satts upp i hårt drabbade områden för att hålla undan vattnet, enligt information från Halmstads kommun.Översvämningarna har klassats som en extraodinär händelse och samhällsviktiga funktioner prioriteras i kommunens arbete.Räddningstjänsten fortsatte under natten att bygga vallar och förstärka de som redan fanns.Drabbade kan under dagen få information och hjälp med diverseprakilatieter på det stödcentrum som upprättats på församlingshemmet i Getinge. Där ska även finnas även tillgång till samtalsstöd.Två äldreboenden och ett gruppboende för personer med funktionsstörningar har evakuerats i Getinge.Kommunala bostadsbolaget HFAB har låtit evakuera 49 hushåll samt enstaka hyresgäster i Oskarström, Sennan och Åled.Ett tiotal villahushåll har själva lämnat sina hus, framkom det på en presskonferens på onsdagen med ansvariga i Halmstads krisledningsgrupp.Enligt krisledningsgruppen riskerar cirka 8 000 hushåll i Halmstads kommun att drabbas, eller har redan drabbats, av översvämning.– Just nu tycks läget i Getinge ha stabiliserats, men vi överväger ändå att bygga ytterligare vallar för att skydda bebyggelsen. Enligt prognosen kommer det att fortsätta att regna, och efter ett kort uppehåll i början av nästa vecka, ska det regna igen. Hur stora mängder vet vi dock inte, säger Halmstads räddningschef Hans Ekberg. Här kan du se en film om väderkaoset i Halland.