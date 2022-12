Fortsatt ansträngd ekonomi för Rörvik

Under flera år har Rörvik Timber haft ett lågt kapacitetsutnyttjande på sina sågverk, vilket bidragit till en dålig lönsamhet. Under 2013 var den 47 procent, 2014 ökade den till 67 procent.

I år ska produktionen öka till cirka 800 000 kubikmeter, vilket motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på 84 procent.– Vi måste komma upp i den nivån för att få rätt produktionskostnad, säger vd Per Rodert.Rörviks ledning har varit tydlig med att råvaran i södra Sverige är så dyr att företaget vill öka importen från Norge och Ryssland. Men det är inte bara genom ökad import ett större råvaruinköp nu ska klaras av.– Vi ökar både importen, främst från Ryssland, men också inköpen i närområdet runt sågverken, säger Per Rodert.Rörvik Timber har under många år haft det besvärligt och har inte särskilt stark ekonomisk ställning. Rörvik Timber avnoterades från Stockholmsbörsen i december då det blev ett helägt dotterbolag till Gunvor Group och lämnar numera inte några delårsrapporter.Men i rapporten från i september förra året var resultatet efter finansnetto -29 miljoner kronor för årets första nio månader.Sågverkskoncernen tjänar inga pengar på sin verksamhet och revisorerna är kritiska till att den uppskjutna skattefordran på 50 miljoner kronor är upptagen som en tillgång.Detta eftersom pengarna inte har något värde förrän Rörvik Timber går med vinst och betalar skatt.Ägaren Gunvor Group har satsat åtskilliga hundra miljoner kronor i Rörvik Timber, genom lån och genom att köpa ut övriga aktieägare. Gunvor Group har setts som en stabil och rik ägare.Hur starkt företaget är och om det kan fortsätta att tillföra Rörvik pengar, går dock inte att ta reda på eftersom det inte lämnar några finansiella rapporter.För oljebolaget PA Resources och kolbolaget Kolmar, som Gunvor Group är storägare i, har den senaste tiden varit omvälvande.Gunvor vill inte satsa mer pengar i PA Resources och bolaget är nu under rekonstruktion. Kolmar säljs.Men Per Rodert är inte orolig för att Rörvik Timber har Gunvor Group som ägare. Som helägt dotterbolag är Rörvik Timber mer än bara en kapitalinvestering och behandlas därför på ett annat sätt.– Vi har fått finansiering från Gunvor för att öka produktionen. De satsar på att vi ska komma tillbaka och bli en effektiv sågverksindustri.Ägare till Gunvor Group är svensken Torbjörn Törnqvist. Hans tidigare kompanjon Gennadij Timtjenko sålde sina aktier då han hamnade på USA:s sanktionslista förra året.