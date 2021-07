Försvarsmakten betalar för gamla skogsskador

Det handlar om mark längs den så kallade Kalixlinjen, en försvarslinje med olika försvarsanläggningar som byggdes ut under andra världskriget.



För att arbetet skulle gå snabbt använde militären ofta sprängmedel för att komma ner i marken där skyddsvärnen byggdes. Vid sprängningarna flög stenar in i träd runtomkring, stenar som fortfarande sitter kvar.



Att någon får ersättning efter så lång tid tillhör inte vanligheterna.

- Det är mycket, mycket ovanligt, säger Per Ola Ask på Försvarsmakten.



Under alla år har Försvarsmakten arrenderat marken och genomfört övningar där. Skador har också tillkommit under årens lopp, enligt markägaren.



När Försvarsmakten för några år sedan meddelade att militären inte längre ville arrendera marken, krävde markägaren ersättning för de träd som blivit förstörda.



Skogsstyrelsen gjorde en stämpling och Försvarsmakten värderade skadorna till drygt 200 000 kronor. Det är denna summa som Försvarsmakten nu har betalat ut till skogsägaren.Birgitta Sennerdal