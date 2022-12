Försvarare av syrisk genbank hyllas

Syrien är en del av det som kallas den bördiga halvmånen, det område i Mellanöstern som tros vara jordbrukets vagga. Den syriska genbanken Icarda har en av världens största samlingar av korn, vete, bondbönor och olika sorters linser, nära 150 000 prover, skriver The Guardian.

Tyskt pris

Under brinnande krig har forskarna vid genbanken bevarat det genetiska arvet, bland annat genom att skicka prover till den globala genbanken på Svalbard. För sina ansträngningar för att skydda livsviktiga grödor har de fått The Gregor Mendel Award. Priset delas ut av The Gregor Mendel Foundation, en stiftelse grundad av den tyska växtförädlarorganisationen BDP.