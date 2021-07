Första kvartalet positivt för Lantmännen

STOCKHOLM ATL

Maskin visar fortsatt negativa siffror medan Lantbruks siffror försämrades något.

Division Livsmedel har klarat konjunkturnedgången bäst av Lantmännens fyra divisioner. Division Lantbruk och Maskin har dock det fortsatt kämpigt.



- Resultatförbättringen inom koncernen är inte konjunkturdriven utan det är effektiviseringsprogrammen som haft störst genomslag. Vi har inte haft någon stark volymutveckling, sa koncernchef Per Strömberg när han presenterade rapporten på måndagen.



Koncernens omsättning föll 5 procent till 8,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto blev 118 miljoner kronor, jämfört med en förlust på 83 miljoner första kvartalet i fjol.



Bilden är dock splittrad. Inom Maskin har Swecons orderingång gått mycket starkt under kvartalet medan försäljningen av lantbruksmaskiner fortfarande går trögare Orderingången för lantbruksmaskiner ökade visserligen med 15 procent men från en låg nivå. Totalt föll försäljningen till 1,4 miljarder från 1,5 första kvartalet i fjol.



Inom division Lantbruk är det en mycket stark gödselmarknad som bidrar till rörelseresultatet på 24 miljoner kronor. Det handlar dock främst om uppskjutna köp. Utsädesförsäljningen har också ökat, men Per Strömberg ser ingen ökad odlingsvolym som ett resultat av detta utan det handlar mest om omköp av lantbrukare som haft problem med utvintrade höstsådda grödor.



Svenska verksamheten går nu bättre än den utländska delen.

Lägre marginaler men oförändrade kostnader medförde att spannmålshandeln inom division Lantbruk försämrade resultatet med 11 miljoner kronor.



Division Energi gynnades av den kalla vintern och ett högt etanolpris i början av året. Etanolfabriken i Norrköping går för full kapacitet men nu har etanolpriset fallit från cirka 5,80 kronor per liter till 4,40 kronor, vilket kommer att avspegla sig i resultatet för andra kvartalet.



De flesta nyckeltalen har förbättrats för Lantmännen. Det är delvis orsakat av den svaga konjunkturen och Per Strömberg menar att det kommer att falla tillbaka något när konjunkturen börjat återhämta sig på allvar.

- Till exempel ökar våra investeringar i kundfordringar när det vänder, vilket kommer att försämra kassaflödet.



Division Livsmedel, som står för 42 procent av omsättningen, är koncernens paradnummer första kvartalet och marknadsandelarna i Sverige ökar på alla områden utom för djupfryst matbröd. Rörelseresultatet förbättrades med 100 miljoner till 159 miljoner kronor.



Division Energi, resultat beroende på positiv utveckling för Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Agroenergi.

Lantmännen Livsmedel: Inom Lantmännen Unibakes kostnadssänkningar har gett bra resultat. Lantmännen Kronfågel och Lantmännen Doggy visar god volymutveckling vilket har gett en resultatförbättring. Lantmännen Cerealia visar ett försvagat resultat.

Jerry Simonsson